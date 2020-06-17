2020/06/17 | 14:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة استثمار البصرة, تشغيل معمل سمنت صقر الكيطان بكلفة تتجاوز 43 مليونا و700 الف دولار بطاقة مليون طن سنويا .‎وقال رئيس الهيئة المهندس علاء عبد الحسين في تصريح صحفي “ان معمل سمنت صقر الكيطان ساهم في إيجاد مصدر دخل لاكثر من 250 عائلة بصرية من خلال تشغيل الأيدي العاملة المحلية في الوقت الذي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‎استثمار البصرة: تشغيل معمل سمنت صقر الكيطان بطاقة مليون طن سنويا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (‎استثمار البصرة: تشغيل معمل سمنت صقر الكيطان بطاقة مليون طن سنويا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).