2020/06/17 | 14:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو مجلس محافظة بغداد المنحل سعد المطلبي، الاربعاء، عن تحديد المحكمة الاتحادية يوم 21 تموز المقبل موعدا للنظر بقرار البرلمان بشأن حل مجالس المحافظات، مبينا ان المحكمة ستحكم لصالحة اعادة المجلس بسبب وجود 6 خروقات دستوري في قرار البرلمان.وقال المطلبي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “المحكمة الاتحادية العليا حددت 21 من تموز المقبل للنظر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الاتحادية تحدد 21 تموز المقبل للنظر بإعادة مجالس المحافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الاتحادية تحدد 21 تموز المقبل للنظر بإعادة مجالس المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).