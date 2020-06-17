من بين أكبر شركات الطيران تحظر تقديم المشروبات الكحولية على متن رحلاتها بأمر من كورونا

2020/06/17 | 14:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قررت العديد من شركات الطيران، بما في ذلك “إيزي جيت” البريطانية و”الخطوط الجوية الملكية الهولندية” في أوروبا، وخطوط دلتا الجوية والخطوط الجوية الأمريكية في الولايات المتحدة، وخطوط فيرجن أستراليا الجوية في آسيا تعليق خدمة المشروبات الكحولية كلياً أو جزئياً استجابةً لتداعيات جائحة فيروس كورونا.ويأتي هذا القرار ضمن مراجعة واسعة النطاق لخدمة […]

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