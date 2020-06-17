فيديو.. ذوو طفل متوفٍ يهاجمون مستشفى بإقليم كوردستان ويحطمون محتوياتها

2020/06/17 | 14:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ هاجم ذوو طفل توفي قبل ثلاثة ايام في مدينة كفري التابعة لإدارة كرميان المستقلة قرب السليمانية، مستشفى حكومي وحطموا محتوياته.

وقال سامان سرتي مدير مستشفى ”شهيد خالد كرمياني“ لوكالة شفق نيوز، إن ذوي الطفل جلبوا ابنهم إلى المستشفى قبل ثلاثة إيام، وتم إخطارهم أن حالته حرجة ويجب أخذه لمستشفى أخر لعدم توفر علاجه لدينا.

واضاف، ”بالفعل تدهورت حالة الطفل وتوفى، ليقدم ذويه على مهاجمة المستشفى وتحطيم محتوايتها، بالرغم من عدم وجود موظفين فيها بسبب إضراب عن العمل يخص تأخر صرف الرواتب.

وبين أن إدارة المستشفى اقاموا دعوى قضائية على المهاجمين، بعد ان نفذوا عملية تخريب واسعة.

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