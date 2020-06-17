رئيس كتلة الصادقون: القضاء والنزاهة على المحك في قضية العيساوي

2020/06/17 | 14:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداعتبر رئيس كتلة الصادقون عدنان فيحان، اليوم الاربعاء، أن القضاء والنزاهة على المحك في قضية رافع العيساوي اذا ماتمت تبرئته، مبينا ان “طارق الهاشمي في صالة الانتظار!”.وقال فيحان في تغريدة على تويتر، “اذا ما تم تبرئة رافع العيساوي من احكام الارهاب والفساد، فنحن امام احد الاحتمالين، (1- ان الاحكام التي صدرت بحقه غيابا […]

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