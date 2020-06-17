الامارات: سنتعاون مع إسرائيل حتى لو لم نتفق معها!

2020/06/17 | 15:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش تأكيده التعاون مع كيان الاحتلال الاسرائيلي حتى لو لم تتفق بلاده معها في بعض القضايا السياسية.ووفقا لموقع “الميادين” قال قرقاش في كلمة ألقاها فيما يسمى مؤتمر اللجنة اليهودية – الأميركية الذي تنتهي أعماله غداً الخميس: “إن الإمارات تفضّل مفاوضات إسرائيلية – فلسطينية لدفع عملية السلام”.وأضاف قرقاش أنه […]

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