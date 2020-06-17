الصحة العالمية في العراق تنفي انتشار كورونا عبر أنظمة التكييف بالمستشفيات

2020/06/17 | 15:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت منظمة الصحة العالمية في العراق، اليوم الأربعاء، انتشار فيروس كورونا عبر أنظمة التدفئة والتبريد في مستشفيات العزل".

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