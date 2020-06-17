القانونية النيابية: المحكمة الاتحادية هي الفيصل لفض النزاع القانوني بشأن مجالس المحافظات

2020/06/17 | 15:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت اللجنة القانونية النيابية، أن المحكمة الاتحادية الفيصل لفض النزاع القانوني بشأن مجالس المحافظات.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي، إن موضوع عودة مجالس المحافظات من عدمه راجع إلى المحكمة الاتحادية، لافتا إلى أنه نزاع قانوني معروض أمام المحكمة الاتحادية، ولا يمكن لأي سياسي أو عضو في مجلس النواب إبداء رأيه أو وجهة نظره بهذا الشأن.

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