لأول مرّة في قرية باطنايا، منظمة UPP تحد من إنتشار فايروس كورونا من خلال حملات التوعية

2020/06/17 | 15:11 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – نينوى بعد ظهور فايروس كورونا في العديد من بلدان العالم ومن ضمنها العراق بدأت المنظمات بالاستجابة للعمل على هذا الفايروس من أجل الحد منه وانتشرت العديد من حملات التوعية والتعقيم والتعفير في العديد من مراكز النواحي والأقضية والمدن إلّا أنّ القرى والمناطق المهمشة التي لم يصلها أحد إرتأينا نحن منظمة “جسر إلى …

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