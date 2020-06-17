النقل تنفي اصابة وزيرها بفيروس كورونا

2020/06/17 | 15:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الاربعاء ، نفيها القاطع للاخبار التي انتشرت في بعض القنوات الفضائية والمواقع الالكترونية حول اصابة وزير النقل الكابتن ناصر بندر الشبلي بفايروس كورونا (كوفيد-19) ، مؤكدة ان السيد الوزير يتمتع بصحة جيدة ويمارس اعماله بشكل يومي.واوضحت مديرة قسم الاعلام والاتصال الحكومي في الوزارة فطومة الموسوي في بيان ان "الاخبار التي انتشرت مؤخراً لا تعد كونها شائعات لا اساس لها من الصحة" ، مشيرة الى" ان احد افراد عائلة الوزير قد اصيب بالفايروس ويتلقى العلاج في الحجر الصحي وان الشبلي معافى بشكل كامل وصحته جيدة جداً".ودعت الموسوي "الاعلام العراقي الى التأكد من المعلومات قبل نشرها باعتبار ان الكلمة والمصداقية مهمة جداً في هذا الضروف العصيبة التي يمر بها بلدنا الحبيب بمواجهة خطر انتشار هذا الفايروس في البلاد، ويجب مراعاة اخذ المعلومة من مصادرها الموثوقة والجهات الرسمية المعنية بالحدث ".

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