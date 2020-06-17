العراق يعلن دعمه قرار مجلس الأمن الخاص بالاتفاق النوويّ الإيراني

2020/06/17 | 15:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أكّد السفير بكر فتاح حسين مُمثل العراق الدائم لدى الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية (IAEA) على دعم العراق لاستمرار العمل بقرار مجلس الأمن المرقم 2231 (2015) المُتضمّن التحقق والرصد في جمهوريّة إيران الإسلاميّة بشأن الاستخدام السلميّ للطاقة الذرّية (JCPOA)وذلك أمام اجتماعات مجلس محافظي الوكالة في جولته لشهر حزيران.وشدّد السفير بكر فتاح على دعم العراق للعودة إلى المفاوضات على أسس تفاوضيّة عادلة لجميع الأطراف تضمن الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط، وتُخفّض من حِدّة التوتر الناجم عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.واكد دعم العراق جُهُود الدول التي شاركت في المفاوضات التي أفضت إلى اتفاق مُرضِ لجميع الأطراف في العام 2015، والاستمرار بالعمل لإعادة جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات؛ لإيمان العراق بأنّ المفاوضات هي الحلّ الوحيد والأمثل، وأن تأزُّم الوضع، وارتفاع حِدّة التوتر لا يخدم دول المنطقة جميعاً.وجدد دعوة العراق للدول المعنيّة إلى بذل أقصى الجُهُود للحفاظ على ديمومة هذا الاتفاق؛ لما له من أهمّية ودور إيجابيّ في تعزيز السلم والأمن الإقليميّ، وبما يُساهِم في تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط على وجه الخُصُوص.

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