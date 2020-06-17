فرقة الإمام علي تصدر توضيحاً بشأن بناء القبور لدفن المتوفين بكورونا

2020/06/17 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

نود أعلام ذوي المتوفين بجائحة فيروس كورونا الوبائي والذين تم دفنهم في مقبرة وادي السلام الجديدة بالنجف ال...





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