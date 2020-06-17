النقل تصدر بياناً بشأن إصابة وزيرها بفيروس كورونا

2020/06/17 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

لاصحة للاخبار التي تم تداولها في بعض القنوات الفضائية والمواقع الالكترونية حول اصابة وزير النقل بفايروس كورونا

تعلن وزارة النقل العراقية ، اليوم الاربعاء ، نفيها القاطع للاخبار التي انتشرت في بعض القنوات الفضائية والمواقع الالكترونية حول اصابة وزير النقل الكابتن ناصر بندر الشبلي بفايروس كورونا (كوفيد-19) ، مؤكدة ان السيد الوزير يتمتع بصحة جيدة ويمارس اعماله بشكل يومي.

واوضحت مديرة اعلام الوزارة السيدة فطومة الموسوي ، ان هذه الاخبار التي انتشرت مؤخراً لا تعد كونها شائعات لا اساس لها من الصحة ، مشيرة الى ان احد افراد عائلة السيد الوزير قد اصيب بالفايروس ويتلقى العلاج في الحجر الصحي وان السيد الشبلي معافى بشكل كامل وصحته جيدة جداً.

اختتمت السيدة الموسوي قولها ان على الاعلام العراقي التأكد من المعلومات قبل نشرها باعتبار ان الكلمة والمصداقية مهمة جداً في هذا الضروف العصيبة التي يمر بها بلدنا الحبيب بمواجهة خطر انتشار هذا الفايروس في البلاد، ويجب مراعاة اخذ المعلومة من مصادرها الموثوقة والجهات الرسمية المعنية بالحدث .





يتبع .



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