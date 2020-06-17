العراق يدعم قراراً لمجلس الأمن الدولي حول الاتفاق النووي الإيراني

2020/06/17 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكّد السفير بكر فتاح حسين مُمثل العراق الدائم لدى الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية (IAEA)، الاربعاء (17 حزيران 2020) دعم العراق قراراً لمجلس الأمن الدولي حول الاتفاق النووي الإيراني.

وقال حسين، في بيان، أن "العراق دعم استمرار العمل بقرار مجلس الأمن المرقم 2231 (2015) المُتضمّن التحقق والرصد في جمهوريّة إيران الإسلاميّة بشأن الاستخدام السلميّ للطاقة الذرّية (JCPOA)وذلك أمام اجتماعات مجلس محافظي الوكالة في جولته لشهر حزيران".

واشار الى "دعم العراق للعودة إلى المفاوضات على أسس تفاوضيّة عادلة لجميع الأطراف تضمن الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط، وتُخفّض من حِدّة التوتر الناجم عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق".

واضاف، أن "العراق دعم جُهُود الدول التي شاركت في المفاوضات التي أفضت إلى اتفاق مُرضِ لجميع الأطراف في العام 2015، والاستمرار بالعمل لإعادة جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات؛ لإيمان العراق بأنّ المفاوضات هي الحلّ الوحيد والأمثل، وأن تأزُّم الوضع، وارتفاع حِدّة التوتر لا يخدم دول المنطقة جميعاً".

وجدد "دعوة العراق للدول المعنيّة إلى بذل أقصى الجُهُود للحفاظ على ديمومة هذا الاتفاق؛ لما له من أهمّية ودور إيجابيّ في تعزيز السلم والأمن الإقليميّ، وبما يُساهِم في تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط على وجه الخُصُوص".

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بغداد اليوم- خاص

وجه عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، كاطع الركابي، اليوم الأربعاء (17 حزيران 2020)، رسالة الى الحكومة العراقية، برئاسة مصطفى الكاظمي، بشأن استمرار انتهاك السيادة العراقية من قبل تركيا.

وقال الركابي، لـ"بغد

بغداد اليوم-متابعة

أفاد مصدر أمني، الاربعاء (17 حزيران 2020) بإصابة 4 اطباء مختصين، بفيروس كورونا في محافظة الديوانية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "فيروس كورونا أصاب اربعة اطباء مختصين، بينهم مدير عام سابق لصحة الديوانية، عدنان تركي&qu

بغداد اليوم-اربيل

كشف مصدر مطلع، الأربعاء (17 حزيران 2020) أن العملية التركية الجديدة التي نفذتها تركيا، داخل حدود اقليم كردستان، تمت بالتفاهم بين تركيا والحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) ان "الاتفاق تم على إنشاء منط

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