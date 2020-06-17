سد أليسو العراقي.. محمد السامرائي

2020/06/17 | 15:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدونة محمد السامرائي الدراجي الحمد لله تم افتتاح سد اليسو من قبل خيرة المهندسين والخبراء والعلماء وهو توأم سد أليسو في تركيا وتكولون ماكو مشاريع عملاقة.جهود مباركة وكان من الافضل وجود تغطية اعلاميه من قبل القنوات التلفزيونية العالميه لهذا الحدث المهم وهو افتتاح الطلاگه.عفوا طلاگه اليسو.

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