شرطة النجف تحقق مع ضباط ومنتسبين بسبب موقوف اقام حفلة عيد ميلاد

2020/06/17 | 15:15 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف اعلنت قيادة شرطة محافظة النجف توقيف عدد من الضباط والمنتسبين في احد مراكز الشرطة في قضاء المناذرة ،على ذمة التحقيق بعد قيام احد الموقوفين بعمل حفلة عيد ميلاد وبثها على موقع الفيس بوك.ولفت بيان مقتصب للقيادة انه "تم تشكيل لجنة للتحقيق بهذا الخرق ".

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