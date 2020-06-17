دراسة تضع قواعد لاستخدام المرحاض لتجنب نشر عدوى كورونا

2020/06/17 | 15:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت دراسة جديدة ضرورة إغلاق غطاء المرحاض بإحكام قبل استخدام مضخة المياه (السيفون) للتخلص من الفضلات، مشيرة إلى أن القطرات المنبعثة من المرحاض خلال هذه العملية، والتي قد تكون محملة بفيروس «كورونا المستجد»، قد تطير لمسافة متر تقريباً، ما يهدد بإصابة جميع مستخدمي المرحاض بالفيروس.وحسب صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، فقد كشفت الدراسة، التي نُشرت أمس […]

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