رؤية سياسية مشتركة للأحزاب الكرديّة حول مستقبل سوريا

2020/06/17 | 15:16 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن «المجلس الوطني الكردي في سوريا» وكتلة «أحزاب الوحدة الوطنية الكردية»، الأربعاء توصلهما إلى تفاهمات أولية ورؤية سياسية مشتركة، واعتبار اتفاقية «دهوك» عام 2014 أساساً لمواصلة الحوار الكردي-الكردي في سوريا.جاء ذلك في بيان مشترك…

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