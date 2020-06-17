2020/06/17 | 15:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. المثنى تقدم 9 اسماء لشغل منصب مدير صحتها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/17 | 15:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. المثنى تقدم 9 اسماء لشغل منصب مدير صحتها) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. المثنى تقدم 9 اسماء لشغل منصب مدير صحتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).