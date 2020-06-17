شركة أجنبية في بغداد تسرّح 1800 عامل محلي ومساع للانطلاق في احتجاجات كبيرة

2020/06/17 | 15:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تظاهرات المئات من العمال المسرحين من مشروع بسماية في الشركة الكورية والبالغ عددهم 1800 عامل، اليوم الأربعاء.وقالت الناشطة انتصار جبار في تدوينة أطلعت عليها “يس عراق” إنه “تظاهر المئات من العمال المسرحين ١٨٠٠ عامل في مشروع بسماية في الشركة الكورية، ليوم أمس الثلاثاء ١٦/٦/٢٠٢٠.وقبلها في ٥/٥/٢٠٢٠ كان وفد من الاتحاد […]

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