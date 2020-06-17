منتخب فيتنام يوافق على مواجهة أسود الرافدين وديا

2020/06/17 | 15:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافق الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم، على طلب الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي، بخوض مباراة ودية بين المنتخبين، في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وتأتي المباراة تحضيرا للتصفيات الآسيوية المزدوجة، المؤهلة لمونديال قطر 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

وأعلن الاتحاد الفيتنامي، مخاطبة السلطات الحكومية للموافقة على خوض المباراة؛ بسبب جائحة فيروس كورونا، ونتيجة الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدول بالنسبة لإقامة المباريات الودية.

وستكون مواجهة فيتنام هي المباراة الودية التحضيرية الأخيرة لمنتخب العراق، قبل التوجه إلى هونج كونج لمواجهة منتخبها في الثالث عشر من أكتوبر، لحساب الجولة السابعة للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

وتسعى الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم لحسم مخاطباتها مع الاتحادات الأخرى، بخصوص تأمين مباراتين وديتين قبل مباراة فيتنام الودية، وذلك من أجل التحضير المثالي لأسود الرافدين لمواصلة النتائج الجيدة، والتمسك بصدارة المجموعة الثالثة.

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