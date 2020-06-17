وزارة الصحة تنفي نفاد المواد الخاصة بتشخيص إصابات كورونا من المستشفيات

2020/06/17 | 15:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت وزارة الصحة العراقية نفاد المواد الخاصة بتشخيص المصابين بفيروس كورونا، فيما لفتت الى أن المؤسسات الصحية تواجه ضغطا كبيرا بسبب زيادة الإصابات.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح، إن الانباء المتداولة بشأن نفاد المواد المختبرية الخاصة بتشخيص المصابين بجائحة كورونا عارية عن الصحة، مشيرا الى أن الوزارة استوردت عشرات الآلاف من شرائح “بي سي أر” الخاصة بالكشف عن الفيروس، ويتم تجهيز المستشفيات بها بشكل يومي، فيما لفت ان جميع المؤسسات الصحية تعاني ضغطا كبيرا نتيجة الارتفاع الكبير بأعداد الإصابات في العراق.

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