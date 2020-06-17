الصحة العالمية تنفي انتشار كورونا عبر أنظمة التدفئة والتبريد في مستشفيات العزل

2020/06/17 | 15:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت منظمة الصحة العالمية، حقيقة انتشار فيروس كورونا عبر انظمة التبريد في المستشفيات.

وقالت المنظمة في تغريدة على حسابها في تويتر، إنها تنفي ما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول انتشار الوباء عبر انظمة التدفئة والتبريد في مستشفيات العزل، داعية الجميع إلى توخي الحذر عند قراءة الإشاعات والمعلومات المضللة وتقصي الحقائق عبر موقعها.

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