منظمة الصحة العالمية في العراق تنفي امكانية انتشار كورونا عبر انظمة التدفئة و التبريد في مستشفيات العزل بالعراق

2020/06/17 | 15:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت منظمة الصحة العالمية في العراق، اليوم الاربعاء، امكانية انتشار فيروس كورونا عبر انظمة التدفئة والتبريد في مستشفيات العزل، داعية الى توخي الحذر من اطلاق الشائعات.وقالت المنظمة، في تغريدة نشرت عبر حسابها على موقع تويتر، إنها “تنفي ما يتداول … Readmore

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