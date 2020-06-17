"قيادات سنية" متهمة تعود لــ واجهة المشهد العراقي .. بعد اتفاق بين "الكاظمي والمالكي" خلال لقاء امس !

2020/06/17 | 15:25 - المصدر: سكاي برس

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متابعة/ سكاي برس

أفادت تقارير عربية عن مصادر سياسية في بغداد، اليوم ، بأن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، يعتزم فتح ملف القيادات السنية المتهمة بقضايا مختلفة، إبان ولاية رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

وقال مصدر سياسي لاحدى وسائل الاعلام العربية، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بدأ حوارات سياسية م...

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