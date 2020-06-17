الفلاحين في صلاح الدين يطالبون عبر “العهد نيوز” عدم استيراد المحاصيل الزراعية من خارج البلاد

2020/06/17 | 15:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدينشكى عدد من الفلاحين في محافظة صلاح الدين، من ضعف الدعم الحكومي المقدم لهم فلا اسمدة ولا مبيدات ولاسلفا زراعية او اي مستلزمات تساعدهم على الاستمرار بزراعتهم.وبين قلة الدعم الحكومي وعدم توفر المواد الاولية التي تساعد الفلاحين على الاستمرار بزراعتهم تسجل الزراعة في محافظة صلاح الدين تراجعا كبيرا بعد ان كانت تعتبر […]

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