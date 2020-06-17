جنرال الكتريك تعلن اضافة الف ميغاواط من الطاقة الكهربائية الى الشبكة الوطنية

2020/06/17 | 15:28 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شركة “جنرال الكترك” الامريكية المختصة في مجال الطاقة، اليوم الاربعاء، اضافة 1000 ميغا واط من الطاقة الكهربائية الى الشبكة الوطنية.وقال المدير التنفيذي للشركة في الشرق الاوسط وجنوب آسيا وشمال أفريقيا جو انيس، إن الشركة اضافت 1000 ميغا واط … Readmore

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