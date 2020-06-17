2020/06/17 | 15:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلنت وزارة الدفاع التركية، الاربعاء، عن استهدافها لـ 150 هدفا لعناصر حزب العمال الكردستاني شمالي العراق، مبينا ان القصف جرى بالمدفعية والطائرات والراجمات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش التركي: قصف مدفعي وجوي وبراجمات الصواريخ لـ 150 هدفا داخل العراق ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش التركي: قصف مدفعي وجوي وبراجمات الصواريخ لـ 150 هدفا داخل العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).