2020/06/17 | 15:34 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد_اين]اعلنت وزارة الدفاع التركية، الاربعاء، عن استهدافها لـ 150 هدفا لعناصر حزب العمال الكردستاني شمالي العراق، مبينا ان القصف جرى بالمدفعية والطائرات والراجمات.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش التركي: قصف مدفعي وجوي وبراجمات الصواريخ لـ 150 هدفا داخل العراق
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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