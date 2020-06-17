اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من “كوفيد-19”

2020/06/17 | 15:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اكتشف علماء المركز الطبي بجامعة أمستردام الهولندية، أجساما مضادة جديدة لدى المتعافين من “كوفيد-19″، أقوى من التي اكتشفت لدى المرضى الذين أصيبوا سابقا بفيروسات كورونا.

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