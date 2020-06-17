أستراليا تغلق حدودها حتى 2021

2020/06/17 | 15:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال وزير التجارة الأسترالي، سايمون برمنغهام، اليوم الأربعاء، إن بلاده لن تعيد فتح حدودها أمام المسافرين الأجانب، قبل العام المقبل على الأرجح، لكنها ستبحث تخفيف قواعد دخول البلاد للطلاب وغيرهم من الزوار الذين ينوون البقاء لمدة طويلة.ونجحت أستراليا بصورة كبيرة في احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما تعزوه السلطات إلى القيود […]

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