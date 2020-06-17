بالصور.. وقفة احتجاجية للجمعيات الفلاحية بشأن قرار اعفاء مدير الزراعة  في النجف

2020/06/17 | 15:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ النجف..نظم الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية و موظفو مديرية الزراعة وعددا من المحامين واعضاء نقابة المهندسين الزراعيين في النجف، الأربعاء، وقفة احتجاجية بالضد من اعفاء مدير الزراعة في المحافظة.وقال مراسل /المعلومة/ إن المتظاهرين طالبوا محافظ النجف لؤي الياسري باستثناء مديرية الزراعة من قرار اعفاء مديرها مجيد جاسم جياد من منصبه.وأضاف، ان منظمو […]

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