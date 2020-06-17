وزارة النقل تنفي إصابة وزيرها بفيروس كورونا

2020/06/17 | 15:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة النقل، اليوم الأربعاء ، إصابة وزيرها ناصر بندر الشبلي بفيروس كورونا.

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