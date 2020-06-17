مستشار محافظ الانبار لـ”العهد نيوز”: مخيمات النزوح لم تسجل اي حالة اصابة بكورونا

2020/06/17 | 15:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اكد مستشار محافظ الانبار للشؤون الاغاثية مازن ابو ريشة اليوم ، اليوم الاربعاء، ان مخيمات النزوح لم تسجل لحد هذه الساعة اي حالة وفاة او اصابة بفيروس كورونا.وقال ابو ريشة في حديث خص به “العهد نيوز”، ان ” مخيمات النزوح في قضاء عامرية الصمود والحبانية بمحافظة الانبار لم تسجل اي حالة وفاة […]

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