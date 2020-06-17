القبض على قائد كبير بــ “داعش” في أفغانستان

2020/06/17 | 15:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقت الشرطة الأفغانية القبض على 4 أعضاء من “داعش” الإرهابي، بينهم واحد من قادة التنظيم الكبار بمقاطعة كونار شرقي أفغانستان.وأفادت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الأربعاء، بأن قوات العمليات الخاصة بالشرطة الوطنية الأفغانية، نفذت عملية مناهضة للإرهاب مساء أمس الثلاثاء، حيث ألقت القبض على أعضاء من التنظيم في قرية جابا بوشاد بمنطقة ساركانو.وذكر بيان للوزارة بأنه […]

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