مكتب انتخابات ذي قار يسجل اول اصابة بـ”كورونا”

2020/06/17 | 15:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل مكتب انتخابات ذي قار اول اصابة بين كوادره لموظف يبلغ من العمر ٤٥ عام.وقال المكتب في بيان ان “الموظف يعمل في إحدى شعب مكتب المحافظة”.وبين أن “المصاب يرقد حاليا في مستشفى الحسين التعليمي بعد تأكد الإصابة بعد أن كان قد حجر نفسه في المنزل مع ظهور اعراض المرض”، مشيراً الى “وجود حالات […]

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