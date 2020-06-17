بضعة أعوام ريما: الفصل الثاني عشر/ 3 - دلور ميقري

2020/06/17 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري كان من الصعب على صالح إقامةُ سهراتٍ، يتم فيها تبادل الأنخاب على وقع الألحان المنبعثة من الحاكي أو الراديو، وذلك بوجود والدته.



إذ مع نضوج ثمار شجرة المشمش البلدي في حديقة الدار، قررت السيدة شملكان زيارة ابنتها في مزرعة البيطارية، ثمة أين يخدم رجلها كوكيل أعمال عند الإقطاعي المعروف، حسين بك إيبش.



سيارة الفورد، التي قادها صالح، حملت أيضاً علاوة على شقيقه الكبير، شبه الأبله، كلاً من ريما وابنتها الرضي ......





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