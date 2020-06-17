السيد دونالد ترامب... يتابع تهديد العالم... - غسان صابور

2020/06/17 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور السيد تــرامــب..



رئيس الولايات المتحدة الأمريكية..



والذي قام بتهديد العالم..



وجميع الدول التي لا تركع أمام رغباته وجنون عظمته...



وفوران هيجان أفكاره الخطيرة على السلام..



وصل حتى تهديد المحكمة الدولية ضد جرائم الحرب في لاهاي..



والتي فرزت بعضا من عناصرها الدوليين..



للتحقيق ضد بعض الجرائم ضد الإنسانية..



والتي قامت بها مجموعات من الجيش الأمريكي بـأفــغـانـسـتـان...



وامر بمنعهم من الدخول للولايات المت ......





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