الانبار .. الوضع الصحي داخل المخيمات تحت السيطرة

2020/06/17 | 15:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/الانبار قال قائممقام قضاء الحبانية علي داوود، اليوم الأربعاء ، ان سبب انتشار فيروس كورونا في المحافظة بشكل عام يعود "لعدم اقرار الحظر الخاص بالتنقل بين المحافظات".واوضح داوود ان" منطقة البوجحش سجلت ٥ حالات وفيات بالفيروس، وتم غلقها بالكامل بأمر صحي، مع ارسال المواد الغذائية والكمامات لاهاليها".من جهته اكد مدير مخيم قضاء الحبانية نعمة الدليمي ان" الوضع الصحي داخل مخيمات المنطقة السياحية مايزال مسيطرا عليه".واضاف داوود ان " قضاء الحبانية سجل العديد من الاصابات والوفيات، لكن نسبة المرض لم تكن قوية"، لافتا الى اننا "قمنا بمسح ميداني على المواطنين واغلب النتائج التي ظهرت كانت سلبية".

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