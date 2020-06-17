2020/06/17 | 15:47 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (120 حالة وفاة وأكثر من 2600 إصابة جديدة بكورونا في ايران) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (120 حالة وفاة وأكثر من 2600 إصابة جديدة بكورونا في ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).