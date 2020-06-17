ما هو الملامس؟ وزارة الصحة تجيب

2020/06/17 | 15:49 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرحت الصحة المقصود بمصطلح الملامسين (Getty)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

حددت وزارة الصحة، ثلاثة مستويات من "الملامسين" للمصابين بفيروس "كورونا"، فيما شرحت المقصود بمصطلح الملامسين.

قالت الوزارة في كتاب رسمي حصل "ألترا عراق"، على نسخة منه، أن "المقصود بالتلامس في موضوع مرض (19-Covid) هو أحد الأنواع التالية:

التقابل وجهًا لوجه مع حالة مؤكدة أو محتملة لمسافة أقل من متر ومدة اكثر من (15) دقيقة.

التلامس الجسدي المباشر مع حالة مؤكدة او محتملة (كالمصافحة والتقبيل).

تقديم الرعاية الصحية او المنزلية لحالة مؤكدة أو محتملة و بدون ارتداء عدة الحماية الشخصية.

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