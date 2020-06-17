مايكروسوفت تطرح تحديثا يصلح خللا خطيرا في “ويندوز 10”

2020/06/17 | 15:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرحت شركة “مايكروسوفت” الأمريكية تحديثا جديدا يصلح خللا خطيرا في نظام تشغيل “ويندوز 10”.وأوضحت “مايكروسوفت”، وفقا لما نشره موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص، أن التحديث يصلح الخلل الخطير الذي أطلق عليه “ثغرة طابعة ويندوز 10”.وتتمثل تلك الثغرة في أنها تمنع مستخدمي “ويندوز 10” من طباعة نسخ ورقية من مستنداتهم.وقالت مايكروسوفت إن تحديث “ويندوز” تضمن جملة من […]

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