الصحة تحدد 3 مستويات من الملامسين للمصابين بفيروس كورونا

2020/06/17 | 15:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد حددت وزارة الصحة،اليوم الأربعاء، ثلاثة مستويات من “الملامسين” للمصابين بفيروس “كورونا”.وذكرت الوزارة في كتاب رسمي أن المقصود بالتلامس في موضوع مرض (19-Covid) هو أحد الأنواع التالية:– التقابل وجها لوجه مع حالة مؤكدة أو محتملة لمسافة أقل من متر ومدة اكثر من (15) دقيقة.– التلامس الجسدي المباشر مع حالة مؤكدة او محتملة (كالمصافحة والتقبيل).– تقديم الرعاية الصحية او المنزلية لحالة مؤكدة أو محتملة و بدون ارتداء عدة الحماية الشخصية.

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