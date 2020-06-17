الأنظار صوب الأحد المقبل: الصحة راغبة بـ”الكلّي” والأزمة النيابية تفضّل “الجزئي”.. ستراتيجة “نصف الأسبوع” حل وسط!

2020/06/17 | 15:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد مع اقتراب نهاية الأسبوع، تنشغل الأوساط الشعبية وأصحاب المصالح والعاملون، حول ما إذا سيتم العودة إلى الحظر الكلي ابتداء من الأحد القادم، خصوصًا مع استمرار ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في عموم العراق.الصحة راغبة بـ”الكلّي” وفور إعلان وزارة الصحة عن رفع الحظر الشامل والانتقال إلى الحظر الجزئي، جعلت الباب مفتوحًا […]

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