2020/06/17 | 15:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط في تعاملات متقلبة الأربعاء بدعم من التخفيضات التي تجريها منظمة اوبك+ وتوقعات وكالة الطاقة الدولية للطلب على النفط للعام 2020، لكن المكاسب يقيدها الخوف من موجة ثانية لفايروس كورونا.وارتفعت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع اسعار النفط العالمية بسبب دعم منظمة اوبك بتخفيض الانتاج النفطي) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع اسعار النفط العالمية بسبب دعم منظمة اوبك بتخفيض الانتاج النفطي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).