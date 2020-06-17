عودة البريميرليج.. كلوب على أبواب القائمة الذهبية

2020/06/17 | 15:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ساعات قليلة تفصلنا عن عودة منافسات البريميرليج من جديد مساء اليوم الأربعاء، بعد توقف دام قرابة 3 شهور نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وتمهد تلك العودة الطريق أمام ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ عام 1990.

كما يتأهب المدرب الألماني يورجن كلوب ليضع اسمه ضمن قائمة ذهبية تضم جميع الفنيين الفائزين باللقب في عصر البريميرليج.

ويبتعد الريدز عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي بـ25 نقطة كاملة قبل 9 جولات من النهاية.

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