علماء يفكون الألغاز العجيبة حول ملكات النحل

2020/06/17 | 16:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]استطاعت مجموعة من الخبراء تقديم حل لألغاز لغة ملكات النحل والرسائل الصوتية التي تصدرها عندما تخرج من خلاياها.

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