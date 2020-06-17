نائب يدعو الكاظمي لاطلاق الحوار الاممي في كركوك لحل الازمات العالقة

2020/06/17 | 16:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [كركوك_اين]دعا النائب عن محافظة كركوك احمد حيدر ، الأربعاء، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى استئناف الحوار داخل كركوك ، مبينا أن الحوار السابق استمر لعدة أشهر برعاية الأمم المتحدة ومكتب رئيس السابق .

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