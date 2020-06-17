عمليات بغداد تستثني 3 فئات من قرار حظر التجوال

2020/06/17 | 16:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استثنت قيادة عمليات بغداد اليوم الأربعاء، 3 فئات من قرار حظر التجوال الذي سيبدأ من يوم الخميس المقبل.

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