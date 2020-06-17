2020/06/17 | 16:38 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس خلية ازمة البصرة: المحافظة متفوقة طبياً ولدينا استيعاب لمصابي كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/17 | 16:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس خلية ازمة البصرة: المحافظة متفوقة طبياً ولدينا استيعاب لمصابي كورونا) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس خلية ازمة البصرة: المحافظة متفوقة طبياً ولدينا استيعاب لمصابي كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).