حسن سالم يعلق على إمكانية تبرئة العيساوي.. انه زمن الصفقات!

2020/06/17 | 16:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز علق النائب عن كتلة صادقون النيابية، حسن سالم، الأربعاء، على إمكانية تبرئة وزير المالية الأسبق، رافع العيساوي، من التهم الموكلة إليه.وقال سالم، في تغريدة له على تويتر، إنه “إذا تمت تبرئة رافع العيساوي، فهذا يعني أن المقبور صدام لو كان حياً وسلم نفسه اليوم لأصبح مظلوماً ويبرء من جرائمه”.وأضاف، أن “المجرم..مظلوم، […]

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